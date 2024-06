La Celiachia: è arrivato il momento di fare chiarezza. Convegno al Policninico di Messina il 22 giugno

L’eliminazione del glutine dalla dieta per qualunque sintomo gastrointestinale è diventata una moda, ma la celiachia è una patologia autoimmune con specifici criteri per la diagnosi di una condizione che permane tutta la vita. Anche le diagnosi di allergia o sensibilità al glutine necessitano il rispetto di alcuni criteri.

Il percorso che va dal sospetto diagnostico allo screening sierologico ed infine alla diagnosi istologica deve essere adeguato ed affidato ai Centri di diagnosi e cura riconosciuti a livello regionale in collaborazione con la medicina territoriale.

Negli ultimi anni è frequente il riscontro di presunte diagnosi di celiachia sul territorio che non rispettano i minimi criteri con notevole disagio per i pazienti e con un elevato costo sanitario.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza attraverso un incontro di aggiornamento tra esperti, medici e pazienti. 22 giugno 2024

Palazzo dei Congressi, A.O.U. “G. Martino”, Messina