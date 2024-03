Asp Messina, lavori nei poliambulatori di Pistunina e via del Vespro: visite spostate in altra sede

L'Asp di Messina comunica che a seguito degli interventi di ristrutturazione relativi al PNRR, il Poliambulatorio di Pistunina, che si trova nella Strada Statale 114 al km 5.200, sarà chiuso all'utenza dall'11 marzo 2024; mentre il poliambulatorio ex INAM che si trova via del Vespro a Messina, per la stessa motivazione sarà chiuso il 14 marzo 2024. Le attività saranno riprese, tra circa 15 giorni, nella nuova sede ex ARPA di Messina in via La Farina n.84, ad ultimazione degli interventi di trasferimento

L'Asp precisa che sarà informato il Cup aziendale al fine di provvedere a riprogrammare le prenotazioni degli utenti che avrebbero dovuto effettuare prestazioni medico specialistiche presso le strutture di Pistunina e via del Vespro.