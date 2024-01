Riabilitazione "empatica", a Messina s'impara l'alleanza terapeutica che fa bene e umanizza la cura

Migliorare le competenze di chi opera in un settore delicato come quello della riabilitazione per offrire servizi sempre più personalizzati e, soprattutto, caratterizzati da efficacia e empatia, per una reale condivisione di obiettivi professionali e umani tra chi rende la prestazione e chi ne ha bisogno. E' l'obiettivo di Società Servizi Riabilitativi Messina, che ha offerto al proprio personale una importante occasione di formazione con il corso, tenutosi nei giorni scorsi all'Eolian di Milazzo, su “L’Allenamento calibrato e consapevole delle Funzioni Esecutive Attentive in diversi disturbi del neurosviluppo: teoria neuroscientifica e pratica cognitivo/motoria”.

SSR è una delle più importanti aziende operanti nel settore della riabilitazione in regime di convenzione con il SSN sul territorio metropolitano di Messina, con otto ambulatori, 1400 assistiti all'anno, 152 dipendenti e 30 collaborazioni libero professionali, perseguendo un impegno condotto secondo le linee della missione etica di Aris, l'Associazione religiosa che raggruppa alcuni tra i più importanti istituti sociosanitari italiani. Un'attività finalizzata al miglioramento delle prestazioni da perseguire anche attraverso l'attenzione per il benessere del personale.