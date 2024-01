«Ho chiesto al ministro Schillaci una proroga di sei mesi per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina nella consapevolezza che serve una modifica del decreto Balduzzi, che ha assegnato quote estremamente rigorose». A dirlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani incontrando la stampa a Palazzo d’Orlèans per presentare il bilancio del primo anno di governo.