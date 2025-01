Ponte sullo Stretto di Messina, si completa il progetto ferroviario

Dario Lo Bosco è il nuovo presidente di Italferr. Nel valzer di nomine ai vertici del Gruppo Fs, il 65enne docente siciliano (è nato a Raffadali, la stessa cittadina dell’ex governatore Totò Cuffaro) ha lasciato l’incarico di presidente di Rete ferroviaria italiana, per guidare la società di Ingegneria ferroviaria che ha progettato, e sta progettando, in Italia e nel mondo, i più importanti progetti di Alta velocità-Alta capacità, comprese le opere ferroviarie del collegamento stabile nello Stretto. Al timone di Rfi è stato spostato Aldo Isi, amministratore delegato-direttore generale di Anas, mentre quello che era l’ad di Rfi, Giampiero Strisciuglio è il nuovo amministratore delegato di Trenitalia.

Lo Bosco dovrebbe essere presente a Messina il prossimo 31 gennaio, nella giornata in cui verrà formalizzata la concessione per 99 anni, data al Comune, delle aree – ben 51mila metri quadrati – occupati dal vecchio stabilimento delle ex Officine grandi riparazioni Fs, oltre che da diversi altri edifici e vaste porzioni occupate da binari ormai dismessi.

Proprio in questi giorni, la società che verrà guidata da Lo Bosco sta completando la progettazione definitiva delle opere ferroviarie collegate al Ponte. Italferr è un’impresa pubblica in forma di società per azioni partecipata al cento per cento da Ferrovie dello Stato e soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di Rfi. È stata fondata il 25 ottobre 1984 allo scopo di progettare e coordinare i progetti di costruzione di nuove linee ad Alta velocità e di ammodernamento della rete ferroviaria. Ha anche la “mission” di promuovere sui mercati esteri l'ingegneria ferroviaria italiana. Il primo presidente è stato l'ing. Luigi Misiti. La prima commessa a livello internazionale è stata assegnata nel 1987: in Perù, dove Italferr ha progettato la nuova Metropolitana di Lima. Oggi è la più grande fra le società di ingegneria italiane operanti sul mercato nazionale e internazionale nel campo dell'ingegneria dei trasporti.