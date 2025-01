Lo Stretto di Messina e quei 3 km che sono... 200

La condizione di insularità della Sicilia e il collegamento stabile nello Stretto: sono temi che necessariamente s’intrecciano, in una cornice che va molto al di là della contesa tra i “Sì” e i “No” su entrambe le sponde. L’uomo che più si è battuto per il riconoscimento costituzionale dello “svantaggio derivante dallo stato di insularità” (della Sicilia e ovviamente anche della Sardegna) è il prof. Gaetano Armao, docente all’Università di Palermo e già vicepresidente della Regione siciliana sotto la Giunta Musumeci. È stato lui che ha commissionato lo studio, realizzato con il contributo dei principali Atenei dell’Isola, in base al quale sono stati quantificati i costi a carico di ogni siciliano per l’obiettiva condizione di isolamento rispetto anche alle altre regioni del Mezzogiorno e alla mancata costruzione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. È uno studio che è già vecchio di 5 anni (fu completato nel 2020) ma che la Regione sta attualizzando, su input del presidente Schifani, con un aggiornamento dei dati e delle cifre. Quel Report ha stabilito che, a causa della condizione di insularità, negli ultimi vent'anni, ogni singolo residente in Sicilia (neonati compresi) avrebbe pagato una sorta di tassa occulta quantificabile, annualmente, in 1.308 euro. Un costo che si traduce in circa sei miliardi e 540 milioni di euro (pari al 7,4 per cento del Prodotto interno lordo regionale) ogni dodici mesi. Tenendo, invece, in considerazione i costi dei trasporti e le conseguenze sugli operatori economici e i vari settori di attività, la stima dell'impatto della riduzione dei prezzi sul Pil risulterebbe pari al 6,8 per cento: il risultato è che l'Isola è gravata di una penalità quantificabile in sei miliardi di euro all'anno.