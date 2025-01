"Non ci faremo avvelenare dai vostri cantieri". Striscione dei No Ponte al villaggio Unrra a Messina

Un gruppo di persone del comitato No ponte, contro il ponte sullo Stretto di Messina, ha affisso uno striscione con la scritta «Non ci faremo avvelenare dai vostri cantieri» e la posa di due bandiere No ponte sulla rete di recinzione dell’area di stoccaggio del villaggio Unrra.

"Se si vuole immaginare l’impatto che i cantieri del ponte avranno sulle città dello Stretto - dicono i No ponte - basta osservare cosa sta accadendo intorno ai lavori per il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. Lunghe file di camion lungo le arterie stradali che attraversano la Riviera Jonica, rumori insostenibili e aria irrespirabile per chi abita a ridosso delle reti di recinzione, fino ad arrivare alla estrazione di materiali di scavo che contengono arsenico e altri metalloidi in quantità preoccupanti. L’epifenomeno di questa condizione è stato registrato nel comune di Nizza di Sicilia, dove una ordinanza del sindaco ha dichiarato l’acqua non potabile a causa delle percentuali di arsenico contenute e la talpa che operava per scavare la galleria Sciglio è stata fermata per ordine della Procura.