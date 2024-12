Ponte sullo Stretto di Messina, altro passaggio chiave. Chiusa la Conferenza di servizi

Si è chiusa ufficialmente, con il decreto firmato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, la Conferenza di servizi, cioè la sede istituzionale, prevista per legge, all’interno della quale gli enti e le amministrazioni territoriali hanno discusso e presentato osservazioni, richieste, proposte di modifica relativamente al progetto definitivo del collegamento stabile nello Stretto. Un percorso che era stato avviato nell’aprile del 2024 e che si sarebbe dovuto già concludere entro lo scorso mese di settembre. Il Governo ha deciso di far slittare la data conclusiva in autunno e si è arrivati alla vigilia di Natale, con un corposo pacchetto (oltre cento pareri) che è stato allegato al provvedimento di chiusura della Conferenza. Il vicepremier Salvini lo ha definito «un passaggio fondamentale» verso la fase realizzativa della grande opera. E anche l’amministratore delegato della società statale concessionaria, Pietro Ciucci, considera «la chiusura della Conferenza di servizi un altro passaggio importante nell’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, prima dell’approvazione finale del Cipess. Sono pervenuti – ribadisce l’ad della “Stretto di Messina” – oltre 100 pareri da parte di amministrazioni locali, enti, portatori di interesse e, in considerazione della rilevanza dell’opera, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza anche i pareri pervenuti oltre la data di scadenza dello scorso 12 ottobre».