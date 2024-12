Ponte sullo Stretto, scontro al Senato sul rischio sismico. Salvini: fattibilità mai messa in dubbio

Un’interrogazione che ha preso le mosse, come ha sottolineato Irto, dalle polemiche che nei giorni hanno coinvolto l’ Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia , il cui presidente ha dichiarato di non aver mai lavorato alla relazione trasmessa, in sede di Valutazione dell’impatto ambientale, dalla società “Stretto di Messina”. «L'Istituto stesso ha aggiunto di non aver mai avuto alcun contatto con la “Stretto” – ha detto Irto – che la relazione è stata firmata solo da due ricercatori, a titolo personale. Inoltre l'Istituto ha scritto, attraverso il suo presidente, che occorrono valutazioni sismiche approfondite e che l'area del Ponte potrebbe subire eventi sismici catastrofici, molto più potenti di quelli che, in base al progetto, la struttura potrebbe sopportare. Questi rilievi si aggiungono a quelli tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha prescritto ben 68 raccomandazioni e ha richiesto un aggiornamento sulla zonizzazione micro-sismica. Aggiungiamo che, oltre a questi rilievi, ci sono quelli del ministero dell'Ambiente, con le 239 osservazioni, anche in merito al rischio maremoti nell'area. Inoltre, ci sono i rilievi pesanti della Commissione tecnica per la micro-zonizzazione sismica e altre osservazioni dell'Ispra, che si aggiungono, a loro volta, ad altre 62 prescrizioni della commissione Via-Vas, che dice, in maniera molto netta, che bisogna redigere per forza uno studio completo sugli aspetti sismici».

Dopo questa premessa, il senatore del Pd ha posto tre interrogativi al ministro Salvini. 1) «Cosa pensa della grave vicenda di una relazione sismica, di fatto falsa, di un Istituto importante, prestigioso, autorevole e autonomo?». 2) «Non è opportuno, secondo lei, sospendere immediatamente l'iter che riguarda il Ponte sullo Stretto, dal momento che non c'è la certezza sismica in quell'area?». 3) Nel Piano strategico presentato dal Gruppo Ferrovie dello Stato, non è mai stato citato il Ponte sullo Stretto. Vogliamo capire per quale motivo la più grande azienda di trasporti di questo Paese non cita il Ponte. Semmai sarebbe il caso che, proprio in questa occasione, il Governo dicesse, rispetto a Ferrovie dello Stato, se è vero o non è vero che si vuole aprire il Gruppo Fs ai privati».

La replica del vicepremier Salvini si è rivolto all’esponente del Partito democratico: «Senatore Irto, fortunatamente i Ponti, a Genova e a Messina, li fanno gli ingegneri, non i politici, non i ministri, non i senatori. Li fanno gli ingegneri, i geologi, gli architetti. Ricordo in premessa che la predisposizione e l'approvazione del progetto definitivo del Ponte è il risultato di un articolato procedimento, che, a partire dal progetto redatto e aggiornato da “Eurolink”, ha coinvolto, per tutte le approfondite verifiche, i massimi rappresentanti delle discipline di aerodinamica, aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente. Stanno lavorando tecnici, ingegneri, professionisti italiani, danesi, spagnoli, americani, giapponesi. Contestualmente, è stato nominato un Comitato scientifico indipendente, che rappresenta nove Università italiane e straniere e che, all'esito delle attività di studio e di analisi, ha rilasciato all'unanimità parere favorevole. Le osservazioni espresse dal Comitato riguardano aspetti da approfondire in sede di progettazione esecutiva, legati al progresso delle conoscenze tecniche e dei materiali e all'evoluzione normativa in tutti gli ambiti di interesse. Per quanto concerne gli aspetti sismici – ha aggiunto il ministro dei Trasporti –, il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto è completo e dettagliato. Nessuno ha mai previsto alcun mandato ufficiale da parte dell'Ingv. Al riguardo, rappresento che ricercatori dello stesso Istituto hanno collaborato con il Contraente generale sia nella fase di redazione del progetto del 2011, sia nel recente aggiornamento. A ciò si aggiunga la recente stipula di un accordo di collaborazione tecnico-scientifica con l'Ingv, per la gestione della rete di monitoraggio geotecnica e per lo scambio di dati e informazioni scientifiche. Per quanto riguarda, invece, la presunta inedificabilità assoluta, si precisa che non esiste alcuna norma di legge prescrittiva che riguarda le faglie attive capaci. Io mi rifiuto di pensare che i migliori ingegneri al mondo progettino di costruire un Ponte laddove c'è un rischio sismico non sostenibile. Anzi, secondo gli ingegneri, in caso di terremoto catastrofico come quello che colpì Messina nel secolo scorso, l'unico manufatto (Dio non voglia che avremo mai modo di provarlo) che rimarrebbe in piedi sarebbe proprio il Ponte sullo Stretto».