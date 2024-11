Ponte sullo Stretto, riflettori accesi a Roma: oggi sarà presentato il Report sui costi-benefici

L’impatto sociale, economico e ambientale della più grande infrastruttura italiana. È il tema del convegno che oggi, a Roma, nella sala Longhi di piazza Sallustio, si terrà su iniziativa di UnionCamere, con il supporto di Uniontrasporti. Sarà una occasione di confronto particolarmente importante, visto che le procedure relative alla progettazione e costruzione del Ponte sullo Stretto sono arrivate ormai a uno snodo fondamentale, dopo l’approvazione da parte della Commissione Via-Vas.

L’iniziativa dell’associazione che unisce tutte le Camere di Commercio italiane, e che vede la collaborazione anche di UnionCamera Sicilia, vedrà la partecipazione di tutti i soggetti che stanno lavorando a questa sfida infrastrutturale, ingegneristica, architettonica ma anche culturale, che non ha precedenti. E che, proprio per questo, è avversata da chi ritiene che il Ponte sia un’opera devastante, stravolgendo i territori delle città di Messina e Villa San Giovanni.

Saranno Ivo Blandina, presidente nazionale di UnionTrasporti (e presidente della nostra Camera di Commercio), e Giuseppe Pace, presidente di UnionCamere Sicilia, ad aprire i lavori. La relazione introduttiva sull’inquadramento territoriale e progettuale dell’opera sarà svolta dall’ing. Valerio Mele, direttore tecnico della società “Stretto di Messina”. E su questo tema si confronteranno il presidente di Rete ferroviaria italiana, Dario Lo Bosco, l’assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana Alessandro Aricò, il direttore tecnico dell’Anas, Luca Bernardini e il direttore Ingegneria del Gruppo Webuild, Michele Longo.

UnionTrasporti ha scelto la sede nazionale di Roma per presentare anche il proprio Report sulla “Analisi costi/benefici nella fase a regime”. E sarà il direttore Antonello Fontanili a presentarlo, discutendone, poi, nella seconda sessione dei lavori, insieme con lo stesso Ivo Blandina, con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, con l’amministratore delegato della “Stretto di Messina” Pietro Ciucci, con l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini e con il presidente di UnionCamere Calabria, Pietro Falbo. A trarre le conclusioni, dopo l’intervento del presidente di UnionCamere, Andrea Prete, sarà il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini.

Il leader della Lega rilancerà il cronoprogramma individuato dal Governo, una tabella di marcia che prevede di arrivare sotto Natale alla riunione del Cipess, il Comitato interministeriale al quale spetta l’ultima parola sul progetto definitivo, prima di dare il via libera alla fase realizzativa. Nel passaggio al progetto esecutivo, bisognerà inserire le 62 prescrizioni indicate dalla Commissione per la Valutazione d’impatto del ministero dell’Ambiente.