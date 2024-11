Ponte sullo Stretto, per l'ok del Cipess presentato un emendamento per aumentare i fondi a 14,7 miliardi

Per consentire l’approvazione da parte del Cipess, entro quest’anno, del progetto del Ponte, è autorizzata una spesa complessiva di circa 14,7 miliardi di euro fino al 2032, di cui 7,7 miliardi, in particolare, vengono presi delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Rispetto allo stanziamento previsto dall’ultima legge di bilancio l’aumento è poco più di tre miliardi. Lo prevede un emendamento alla legge di bilancio presentato dalla Lega, che ha come primo firmatario Molinari.