Ponte... Via: oggi o domani il responso oggi del Mase sulla grande opera dello Stretto

Il responso potrebbe arrivare anche oggi o domani, o forse all’inizio della prossima settimana. È slittata di 24 ore, al ministero dell’Ambiente. la riunione della Commissione Via-Vas, presieduta dalla magistrata Germana Panzironi e chiamata a pronunciarsi sulle procedure della Valutazione d’impatto ambientale e della Valutazione ambientale strategica riguardanti il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

Mentre infuria la polemica sulle ultime nomine effettuate dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin – nomine degli ultimi 12 componenti della Commissione Via-Vas che, secondo il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, risponderebbero in parte a logiche di “lottizzazione partitica” –, cresce l’attesa per l’esito di un iter che si trova a metà tra due snodi fondamentali: la Valutazione d’impatto ambientale, da un lato, e il voto definitivo del Cipess, dall’altro lato.

Come già scritto dal nostro giornale, gli scenari relativi alle procedure Via-Vas sono sostanzialmente tre. Il primo: “bocciatura” del progetto con richiesta di rielaborazione totale. Il secondo: approvazione. Il terzo: approvazione con una serie di prescrizioni da inserire nella fase di progettazione esecutiva.

E quest’ultima ipotesi ricalcherebbe quanto fatto a Palermo, dove il Nucleo di coordinamento della Commissione tecnico-specialistica per le valutazioni ambientali per la Regione siciliana ha espresso, all'unanimità, parere favorevole con prescrizioni sull'istanza della società “Stretto di Messina” «per la Valutazione d'impatto ambientale relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria».