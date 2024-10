Ponte sullo Stretto di Messina, il “Fronte del No” scende in piazza contro il Dl Sicurezza

Si schierano contro «la criminalizzazione del dissenso», rivendicano con orgoglio «la libertà di lottare». E annunciano una stagione di nuova mobilitazione, su questo fronte. Comitati e associazioni sono scesi in piazza per contestare il Ddl Sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati e all’esame del voto finale da parte del Senato. Un provvedimento normativo che, secondo ha la finalità di colpire tutte le pratiche di lotta che in questi anni sono state utilizzate dai movimenti in difesa dell'ambiente, contro le Grandi Opere, per i diritti sociali e civili, per il diritto alla casa, e dalle persone detenute che hanno alzato la testa ribellandosi alla disumanità di carceri e centri di permanenza per il rimpatrio.

Il ddl 1660, infatti, rappresenta un vero e proprio salto di qualità nelle strategie repressive del Governo ed è evidente il tentativo di rimuovere il conflitto, e finanche il semplice dissenso, dalle dinamiche sociali. Con l’approvazione della nuova norma sarà il corpo stesso delle persone ad essere considerato un’arma e ciò consentirà di inasprire fortemente le pene per chi intende resistere alla devastazione dei territori e al processo di impoverimento ormai generalizzato.

Si dice che non vengono messe in pericolo le forme pacifiche di protesta, ma non è così. Ciò che viene concesso è solo la semplice testimonianza, mentre si nega la possibilità di esercitare il diritto di decidere per gli abitanti dei territori, per i lavoratori, per gli studenti in lotta. Si vuole che esista solo l’esecutivo e che spariscano la società e le soggettività che in essa si organizzavano, ma la libertà dei popoli si è sempre espressa attraverso la capacità di disobbedire. E’ di questo spazio pubblico che il Governo ha paura ed è per questo che si attiva per cancellarlo.