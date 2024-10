Ponte sullo Stretto, accordo con la Ue 25 milioni per la ferrovia

Arrivano i primi fondi dall’Unione Europea per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Ed il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, esprime «grande soddisfazione». La Società Stretto di Messina e l’Agenzia Cinea (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione Europea) hanno firmato un accordo, il Grant Agreement, per l’erogazione di un «contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro» che copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva dell’opera, per la parte imputabile all’infrastruttura ferroviaria, spiega la società.

«La sottoscrizione dell’accordo di sovvenzione, unitamente al recente inserimento del Ponte nell’ambito del corridoio 'Scandinavo-Mediterraneò, da parte del Consiglio Europeo, conferma il ruolo strategico dell’opera per l’Europa e pone le premesse per poter reperire ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell’opera, con concreta prospettiva di riduzione dell’onere a carico del bilancio dello Stato», sottolinea l’amministratore delegato della SdM, Pietro Ciucci. E anche per il Mit l’accordo «è la conferma della serietà del progetto e dell’interesse sovranazionale» di un’opera strategica, «nonostante gli ultrà dei no al progresso che fanno il male dell’Italia», afferma il ministero di Porta Pia.