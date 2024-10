Ponte sullo Stretto, le udienze sui contenziosi rinviate al gennaio e giugno 2025

Quando il Governo Monti, con un semplice colpo di penna, troncò l’iter decennale del progetto di collegamento stabile nello Stretto, espose inevitabilmente lo Stato italiano a contenziosi con le imprese che si erano aggiudicati i due appalti internazionali indetti dall’allora Governo Berlusconi. E quei contenziosi sono ancora “vivi”, in linea teorica, ma pronti a chiudersi definitivamente, in concreto, nel momento in cui il General contractor firmerà il nuovo contratto e partirà la fase realizzativa dei cantieri legati al Ponte e alle opere connesse.

Ieri sono arrivate da Roma le notizie di un doppio rinvio delle cause pendenti tra lo Stato, la società “Stretto” (che è un’emanazione statale) i due soggetti che vinsero le gare, il Consorzio Eurolink (oggi guidato da Webuild) e la multinazionale americana Parsons Transportation. La Corte d’Appello ha rinviato la causa che vede coinvolto il Consorzio Eurolink (con la richiesta di 700 milioni di euro di risarcimenti) al 9 giugno 2025. Il Tribunale di Roma ha fatto lo stesso per quel che concerne la Parsons Transportation, facendo slittare tutto al prossimo 20 gennaio.