Ponte, le risposte della “Stretto”: punto per punto

Lo aveva preannunziato ieri, Pietro Ciucci, «risponderemo, come abbiamo sempre fatto». Ed ecco la replica, punto per punto, della “Stretto di Messina”, alle osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste e da due Comitati No Ponte, nell’ambito delle procedure della Valutazione d’impatto in corso al ministero dell’Ambiente.

«La documentazione predisposta dalla “Stretto di Messina”, per rispondere alle integrazioni richieste dal Mase sul progetto definitivo del Ponte – afferma in premessa l’amministratore delegato –, è al contrario di quanto affermato, il risultato di un lavoro molto approfondito che ha coinvolto un gruppo di progettazione multidisciplinare costituito da società, professionisti e professori universitari di primaria rilevanza, in ambito nazionale e internazionale. L’ambiente, la salute pubblica, il rispetto per la biodiversità sono priorità al centro del nostro progetto. Affermare, poi che il Ponte è un “progetto ideologico, voluto politicamente, indipendentemente dalla sua utilità e realizzabilità” è una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e del Governo che hanno confermato la valenza strategica del Ponte destinando importanti risorse per la sua realizzazione». Vediamo i punti principali sotto esame.