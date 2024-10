Il ponte sullo Stretto di Messina e i temi della valutazione ambientale

Cresce l’attesa per la conclusione delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale relative al progetto definitivo del Ponte. Una volta scaduti i 30 giorni previsti per legge, dal momento in cui la società “Stretto di Messina” (lo scorso 12 settembre) ha fornito le risposte alle richieste di integrazione del ministero dell’Ambiente, e gli altri 30 giorni per eventuali contro-osservazioni, si arriverà al “redde rationem” fissato a metà novembre, quando si pronuncerà la Commissione Via-Vas presieduta dalla magistrata Germana Panzironi. A quel punto, non resterebbe che il voto del Cipess, il Comitato interministeriale coordinato dalla premier Giorgia Meloni.

Ma su cosa si incentrerà l’attenzione delle due sub-Commissioni, quella per la Valutazione d’impatto ambientale e quella per la Valutazione ambientale strategica? Da quanto si è potuto apprendere a Roma, il focus sarà sui seguenti punti.

Bilancio Terre

Si partirà ovviamente dall’integrazione prodotta dalla “Stretto”, la quale ha assicurato che «quasi tutto il fabbisogno dell’opera (inclusi gli inerti per calcestruzzo) verrà garantito dal riutilizzo delle stesse terre e rocce da scavo». Gli esuberi saranno invece destinati in parte (circa 1.800.000 metri cubi) alle opere di ripascimento e in parte (circa 5.4000.000) al recupero ambientale di siti degradati (ex cave). Per quanto riguarda il piano delle percorrente, concernti la movimentazione delle terre, «gli incrementi di traffico dovuti ai mezzi di cantiere risultano non rilevanti rispetto alla condizione di traffico ordinario». Come è stato evidenziato, gran parte dei trasporti avverranno via mare (si stimano circa 2.200 viaggi in 36 mesi di lavorazioni).