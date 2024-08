Messina in corteo: "Vogliamo l’acqua dal rubinetto e non il ponte sullo Stretto"

Cittadini, associazioni e organizzazioni, a Messina hanno partecipato alla manifestazione indetta per dire no alla realizzazione del ponte sullo Stretto. La manifestazione è legata al tema della siccità. Un corteo colorato con bandiere e striscioni partito da piazza Cairoli per poi percorrere le strade del centro cittadino.

«Lo slogan vogliamo l’acqua dal rubinetto e non il ponte sullo Stretto è uno slogan storico, abbiamo iniziato ad utilizzarlo nel 2002 durante il primo campeggio e ci ha accompagnato sempre. Adesso è lo slogan su cui è impostata buona parte della manifestazione che cade in un momento di crisi idrica di portata colossale, come non avevamo mai visto prima, in una città in cui l’acqua, in alcuni quartieri, arriva un giorno sì e l’altro no» dice Gino Sturniolo, attivista del Comitato No Ponte.