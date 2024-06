Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): depositata querela a Bonelli, basta strumentalizzazioni

«Depositata, dall’avvocato penalista di Messina, Salvatore Silvestro, presso il Tribunale di Roma, la mia querela nei confronti di Angelo Bonelli. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha intrapreso una sistematica campagna diffamatoria nei confronti di tutti coloro che hanno manifestato il loro favorevole apprezzamento sulla necessità e sull'opportunità che si dia immediata esecuzione alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina». Lo annuncia il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama, e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.

"In particolare Bonelli, in un clima di assoluta mistificazione della realtà, - spiega - ha realizzato con disarmante sistematicità un attacco mediatico e giudiziario caratterizzato dalla veicolazione di dati e circostanze che non trovano alcun riscontro nella realtà. Il Ponte è un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo della Sicilia e di tutto il Paese. Basta con la strumentalizzazione e con le fake news montate ad arte da certa sinistra».