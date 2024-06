Messina, la “Stretto”: non è vero che il Ponte non si può realizzare per legge

«Il Ponte sullo Stretto non si può realizzare per legge». È la notizia che da alcuni giorni rimbalza nel circuito mediatico nazionale, arrivata dal Consiglio comunale di Villa San Giovanni. In uno studio, a firma dell’ing. Nuvolone, si fa riferimento a due leggi regionali della Calabria, che proibiscono nuove costruzioni in zone di faglie sismiche attive. Una notizia alla quale replica la “Stretto di Messina”: «Non esiste alcuna norma di legge prescrittiva che riguarda le faglie attive e capaci. Quindi è priva di fondamento l’affermazione che “il Ponte non si possa fare per legge”. Esistono invece dal 2015 delle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci” del Dipartimento della Protezione civile. Queste “Linee guida” descrivono il fenomeno fisico delle faglie attive e capaci e/o potenzialmente attive- capaci e disciplina gli usi del suolo in zone di faglia attiva e capace, sia dal punto di vista urbanistico, che dal punto di vista delle classi d’uso dei manufatti. In particolare spiegano che: “Per la progettazione su opere strategiche per fini di protezione civile o rilevanti per l’uso, è necessario attingere livelli di conoscenza paragonabili a quelli del livello 3 della Ms (Microzonazione sismica). Nel caso in cui il sito su cui edificare l’opera sia stato già oggetto di uno studio di MS, le indicazioni da esso fornite sono utilizzabili come orientamento per l’ottimizzazione degli approfondimenti necessari e come elemento di confronto”. Il progetto definitivo del Ponte è già corredato di livelli di approfondimento superiori a quelli del livello 3 della Ms (Microzonazione sismica), che saranno ulteriormente valutati in sede di progettazione esecutiva».