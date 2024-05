Ponte, la Commissione Via-Vas in visita alle zone dei cantieri a Villa San Giovanni e Messina

«Avevano preannunciato la loro visita a Messina per domani, non si sapeva a che ora e dove, allertata la Prefettura, sembra per timori di problemi di ordine pubblico (i temibili espropriandi?). E quando meno te l'aspetti, ecco che, tornando a casa, incroci la Commissione ministeriale Via-Vas sul ponticello del canale Margi...». Comincia così la “cronaca” del casuale incontro tra gli attivisti del Comitato “No Ponte Capo Peloro” e alcuni dei componenti della Commissione del ministero dell’Ambiente, in visita ieri nelle aree interessate dai cantieri del Ponte, tra Villa San Giovanni e Messina. «“Se volete informazioni potete chiedere a me che sono del luogo”, dice ironica la nostra Mariella agli esperti intenti a guardare il canale ed alcune carte. Non raccolgono la provocazione, il sopralluogo è breve, si mettono subito in marcia su un bus dei carabinieri con tre auto di scorta. Ci mettiamo all'inseguimento del corteo di auto e bus ed arriviamo al cimitero di Granatari, altro sopralluogo nella struttura dei campetti dove sarà piazzato il blocco d'ancoraggio dei tiranti. All'uscita, sotto lo sguardo vigile della "scorta", il nostro Daniele distribuisce il libretto con le osservazioni delle associazioni ambientaliste e dei Comitati “NoPonte”. “Le abbiamo già lette tutte le vostre osservazioni”, dice cortesemente una componente della Commissione. Finisce qui il nostro “incontro ravvicinato del terzo tipo”. Abbiamo dimostrato che chi lotta contro il Ponte e difende il territorio, vive nel territorio, è sul territorio, sempre!». E così termina la cronaca del Comitato, di cui fanno parte l’archeologa Mariella Valbruzzi e l’ex assessore della Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua. Sono loro i “Mariella” e “Daniele” citati nella nota.

La Commissione Via-Vas, dunque, è all’opera “sul campo”. Ma c’è un piccolo particolare: il suo mandato scadrà il 24 maggio e il Governo ha più volte fatto sapere che non verrà rinnovato, ma si procederà a nuove nomine.