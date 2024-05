Ponte sullo Stretto, gli ingegneri: alt alle strumentalizzazioni

«Noi siamo favorevoli alla realizzazione del Ponte». Lo scrive, con tre punti esclamativi, e lo ribadisce con forza, il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Messina, Santi Trovato, il quale intende sgombrare il campo dagli equivoci e dalle letture “strumentali” del documento che è stato inviato nei giorni scorsi alla società “Stretto di Messina” e al “General contractor” (il Consorzio “Eurolink”). Trovato, in rappresentanza degli ingegneri della città e della provincia, ribadisce che «la realizzazione di questa grande infrastruttura costituirà una vera svolta per la nostra economia e migliorerà certamente, con il completamento di tutte le opere connesse, anche la percezione di “Area integrata” che fino ad oggi abbiamo avuto dello Stretto ma senza mai vederne i frutti concreti». E, dunque, nessun «passo indietro», nessun “ripensamento” rispetto alla posizione storica assunta dall’Ordine professionale.

«Ma con la stessa certezza – aggiunge Santi Trovato – abbiamo manifestato, con la nota del 3 maggio, perplessità e dubbi sulle molte lacune e criticità contenute nel progetto che, entro il 16 giugno, dovrebbe essere esitato nell’ambito della Conferenza dei servizi indetta dal ministero delle Infrastrutture. E non abbiamo poi tanto “sbagliato” con quello che abbiamo scritto, alla luce di quanto affermato dall’amministratore delegato della “Stretto”, Pietro Ciucci, il quale conferma che per l'attività di analisi ed elaborazione dati “saranno necessari mesi... non giorni o settimane”. Non siamo stati “facili profeti” ma professionisti che hanno saputo leggere le “carte” e che, con scienza e coscienza, hanno anticipato quello che sarebbe successo. Aggiungiamo – insiste il presidente dell’Ordine degli ingegneri – che se non si attiverà da subito questa attività di analisi, verifica ed elaborazione, trascorrerà ancora tempo “inutile” in chiacchiere, prima di avere un progetto realmente cantierabile ed esecutivo del Ponte».