Ponte sullo Stretto, Cateno De Luca garantisce anche per il sindaco Basile: “Da oggi il nostro no a questo progetto”

"Il 25 aprile faremo una grande manifestazione a Capo Peloro, il giorno della liberazione dal Ponte di Matteo... Verdini". Cateno De Luca tira le fila, richiama all'ordine le sue truppe e impartisce le disposizioni da seguire durante i due mesi di campagna elettorale, da qui all'appuntamento con le europee. "Finora - spiega il leader di sud chiama nord, in occasione dell'inaugurazione della sede del nuovo comitato elettorale in via XXIV Maggio, - con il sindaco siamo stati chiari. Io ho assunto una posizione politica, lui ha svolto giustamente un ruolo istituzionale di leale collaborazione. Ora però siamo al redde rationem. Non è più un problema di essere pro o contro quest'opera. Abbiamo letto le carte e i risultati delle analisi di organi terzi tecnici e ora la posizione che assumeremo, io e il sindaco di Messina, sarà univoca. Contro questo progetto di Ponte. È Salvini che ci ha portato questo punto, con la sua accelerata, non siamo noi a cambiare opinione. Lo voglio dire anche ai consiglieri comunali che, come me, sono innamorati del Ponte. Il problema non è essere favorevoli o contrari. E il 25 aprile ribadiremo questa posizione, io e il sindaco di Messina". Parole destinate a infiammare sempre più lo scontro tra l'amministrazione basile e la lega e l'intero centrodestra.