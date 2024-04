Ponte sullo Stretto, il sindaco Basile dall’esultanza sul balcone ai “missili terra-aria”

«Salvate il soldato Federico che non sa come uscirne fuori senza rimangiarsi metà del suo programma elettorale…». È l’affondo lanciato da Nino Germanà al sindaco Basile. Un attacco “morbido”, una sorta di drone iraniano a mo’ di avvertimento, che, però, conferma, per l’ennesima volta, la fine di quell’alleanza elettorale che contribuì a determinare la vittoria del candidato deluchiano alle Amministrative del 2022.

Ci sono due immagini emblematiche: quella scattata esattamente due anni fa (era il 20 aprile), nel salotto di casa Germanà, durante la serata che sancì il “patto” tra le liste di Basile e quelle di Lega-Prima l’Italia, e quella del 14 giugno, a festeggiare insieme, sul balcone del comitato elettorale di Basile-De Luca, in via Sant’Agostino, un minuto dopo l’ufficialità del trionfo elettorale dell’ex direttore generale del Comune. Sembra passata un’era geologica. La politica, si sa, è un continuo rimescolare di carte, i nemici di ieri diventano amici, gli amici all’improvviso avversari, come in un gioco di scambio di ruoli.

Il senatore leghista finora aveva lanciato bordate nei confronti di quella che aveva definito la “giravolta” di Cateno De Luca. Ora il bersaglio è proprio Basile: «Leggendo le continue dichiarazioni del sindaco di Messina verrebbe voglia di aiutarlo a dire quel che non riesce a pronunciare apertamente e cioè che, probabilmente per seguire la campagna elettorale del suo leader (diventato ex “sìPonte”) è costretto a cambiare idea sull’opera che era uno dei pilastri del programma con il quale si è presentato agli elettori messinesi due anni fa. Il coraggio non è una delle doti più apprezzabili del primo cittadino che nel programma definiva il “Ponte indispensabile per il Sud” e si diceva pronto a battersi “in tutte le sedi per la realizzazione di un grande sogno”. Oggi fa come don Abbondio quando diceva a Renzo “sapete voi quanti sono gli impedimenti dirimenti?” Da opera indispensabile a devastante è stato un attimo, il tempo di una giravolta del suo leader».