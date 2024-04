Ponte sullo Stretto, a Ganzirri e Contesse i cantieri più grandi

Sono i due poli opposti dell’operazione Ponte. I cantieri più a nord e più a sud. E sono anche i più grandi e importanti, tra quelli che fanno parte del progetto definitivo ancora sotto esame. Hanno due nomi in codice, SI1 E SI16, e sono i cantieri di Ganzirri e Contesse. L’analisi più approfondita dei lavori che interesserebbero la città, in caso di via libera, non può che partire da qui. Un approfondimento che dice molto delle proporzioni di ciò che potrebbe accadere.

Ganzirri L’area di cantiere prevista è di ben 258.047 mq. Qui dovranno essere realizzati i corpi del pilone e il blocco di ancoraggio del ponte. Il cantiere si snoda tra Torre Faro, Ganzirri e Granatari (sfiorato, ma non toccato il cimitero), a monte della strada provinciale 48, ed è posto su tre livelli, rispettivamente a quota di circa 2, 5 e 58 metri sopra il mare. « Il cantiere – si legge negli atti, che sono ancora quelli del 2011 (compresa la cartografia, che pubblichiamo), ndr – occupa in modo temporaneo terreni in zone edificate. L’accesso al cantiere industriale ed all’impianto di betonaggio è previsto da due diversi punti: sul lato ovest dalla Strada Provinciale 48 e sul lato mare da via Margi».