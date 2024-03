Ponte sullo Stretto di Messina, quei 28 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari

Quando lo stesso Ciucci dice che nel progetto del Ponte c’è molto più del Ponte, il riferimento è anche e soprattutto a quanto dovrà essere realizzato, oltre il collegamento tra le due sponde sullo Stretto, sulle due sponde stesse.

Solo in Sicilia si tratta di opere stradali e ferroviarie per 28 chilometri (e altri 13 in Calabria), con tanto di spostamento della stazione centrale di Messina dall’attuale location a Gazzi. È stato l’ing. Gioacchino Lucangeli ad approfondire l’aspetto dei collegamenti stradali, che rientrano lungo l’asse del corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Lo sviluppo totale delle strade è di 10,4 chilometri, di cui il 71% in galleria, il 23% all’aperto e il 6% su viadotto. Tutte le infrastrutture stradali si sviluppano sul territorio comunale di Messina, con una nuova tangenziale, di fatto, che attraversa la città interessando le località di Ganzirri, Faro Superiore, Curcuraci, Pace, Annunziata, fino alla galleria Serrazzo, collegando, dunque, la A20 e la A18 al ponte.

Il viadotto Pantano rappresenta l’approdo in città e mantiene le sei corsie per senso di marcia, per una lunghezza di poco superiore ai 400 metri; seguono i viadotti Curcuraci (tre campate per senso di marcia), Pace e Annunziata, con relativi svincoli. «In fase di progetto esecutivo – è stato spiegato rapidamente ieri (ma anche il tema dei collegamenti stradali verrà approfondito in una delle prossime sedute) – si studierà l’eventuale adeguamento del sistema di esazione (la barriera di pedaggio, sostanzialmente il “casello”, ndr) previsto nel progetto definitivo, composto da 11 porte, di cui 3 centrali reversibili, 2 esterne per il transito dei trasporti eccezionali».