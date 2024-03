Ponte, i cantieri e gli studi sui venti. La parola passa ai tecnici: “L’opera resiste a raffiche che si verificano ogni due millenni”

Oltre cento diapositive, che rappresentano solo l’antipasto. Ognuno dei tecnici intervenuti ieri in commissione Ponte, ha assicurato il presidente Pippo Trischtitta, avrà un’audizione tutta per sé nei prossimi giorni. Anche perché di carne al fuoco ce n’è davvero tanta. Oltre all’amministratore delegato Pietro Ciucci, la Stretto di Messina ieri ha “schierato” il direttore tecnico, ing. Valerio Mele, i referenti per i collegamenti stradali – ing. Gioacchino Lucangeli –, i collegamenti ferroviari – ing. Giorgio Micolitti –, per l’opera di attraversamento – ing. Achille Devitofranceschi – e per l’ambiente – ing. Ilaria Coppa.

Il punto di partenza è ovviamente il progetto del 2011. Da quel cassetto riaperto con il decreto legge 35 del 2023, con il suo carico di 9.800 elaborati, si è rimessa in moto la macchina che ha avuto, finora, il suo culmine a febbraio scorso, con l’approvazione da parte della Stretto di Messina della versione definitiva della relazione di aggiornamento del progetto definitivo. «La documentazione consegnata – ha ricordato l’ing. Mele – contiene la relazione del progettista, il programma anticipato di opere e servizi, la documentazione ambientale e l’aggiornamento del piano particellare degli espropri e dell’elenco ditte». In particolare il programma anticipato di opere e servizi è quell’insieme di attività che potranno partire subito dopo il via libera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile): attività generali (rilievi topografici, indagini ambientali, monitoraggio ambientale ante opera, indagini geotecniche e geognostiche, acquisizione aree); cantieri operativi e base (acquisizione area, bonifica ordigni esplosivi, risoluzione interferenze, demolizioni, indagini archeologiche, allestimento cantieri, nuova viabilità di cantiere); compensazioni ambientali.