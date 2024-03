Ponte, a Messina consorzi per battere la concorrenza: all’opera 4.000 lavoratori l’anno

Dopo il confronto con la politica quello con la città che produce. Pietro Ciucci “affronta” da solo il tavolo comunale permanente sullo Stretto e prende appunti per ogni suggerimento. Alcune risposte sono esaustive, altre diventano un impegno. Nel salone delle Bandiere ci sono i sindacati, le organizzazioni datoriali, la Camera di Commercio, gli ordini professionali e gli enti più rappresentativi del territorio. Il vicesindaco Mondello tira le fila degli interventi e rivolgendosi all’Ad della Stretto di Messina gli dice che la città deve poter governare i processi a terra e soprattutto quelle che, ha sottolineato, non sono opere compensative ma complementari al Ponte. «Quella che cambieranno la strategia urbanistica della città».

Dagli Industriali e dal Camera di Commercio arriva la richiesta, comune anche ad altre categorie, di un coinvolgimento concreto.

Pietro Franza (Sicindustria) parla di un’opera che per Messina non può essere solo il collegamento fra Sicilia e Calabria, ma deve diventare l’opera più bella del mondo, un vero attrattore. Ivo Blandina guarda già a come le aziende locali possono “intervenire” nei processi di realizzazione dell’opera. «La nostra comunità economica vuole farsi trovare pronta e stiamo già mappando cosa ci sia sul territorio, in termini di risorse e servizi. Vorremmo poi presentarlo in maniera organica per settori. E a quel punto creare dei consorzi, delle reti, che superino la frammentazione che penalizzerebbe tutti». Pietro Ciucci, non gira attorno al problema della ricaduta sul territorio di tutti quei miliardi di investimenti.

«Il territorio si faccia trovare presente. Il contraente generale cercherà per tutte le sue esigenze le soluzioni più facili. Ha i suoi fornitori e sarà tentato di rivolgersi a quelli con la scusa che in loco non ce ne siano di adeguati. Contiamo che Messina possa dare una risposta adeguata, ma non si cada in una catena di piccoli subappalti. Quella dei consorzi è una buona soluzione che supera il limite dimensionale e noi, che vogliamo dire la nostra nel merito della direzione lavori, potremo così rispondere alle vostre domande di coinvolgimento».

E poi c’è il delicato tema dell’occupazione e della formazione di personale adeguato a svolgere le mansioni necessarie. Ciucci chiarisce qualcosa sui numeri e sull’unità di misura usata. «Nel cantiere – dice – lavoreranno una media di 4.000 persone l’anno, con punte di 7.000. Trentamila se moltiplicate per 8 anni».