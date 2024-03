Schifani: il Ponte sullo Stretto di Messina è essenziale per la Sicilia

Renato Schifani ha perso la pazienza. Chi lo conosce bene, riferisce del suo gesto di amarezza e di rabbia di fronte alle dichiarazioni rilasciate, nel corso dell’incontro a Messina, dai leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Quelle frasi, «ritornelli sentiti e risentiti, questa sì vera strumentale propaganda politico-elettorale», hanno indotto il governatore siciliano a stilare il comunicato di domenica mattina, con il quale ha preannunziato l’intenzione della Regione di «costituirsi parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l’opera».

C’è una scelta di campo, che è stata fatta non solo dal Governo nazionale ma anche dalle due Regioni interessate dai lavori del collegamento stabile, Sicilia e Calabria e, in quest’ottica, secondo Schifani, chi spera – attraverso la via degli infiniti contenziosi legali e dei continui esposti alla magistratura –, di intralciare l’attuazione dei piani strategici di territori che intendono colmare lo storico gap infrastrutturale, «non pensi di averla vinta». Per questo, la Regione siciliana ha deciso la linea dura, quella di controbattere ogni mossa del Fronte del No.

«Si arrogano il diritto di parlare a nome di tutti i siciliani e calabresi, sono stati sconfitti alle elezioni, sono sempre gli stessi a manifestare, ma condizionano il circuito mediatico, facendo credere agli italiani che qui nessuno vuole il Ponte». Da qui nasce la reazione del governatore e della sua Giunta: «Noi abbiamo messo in cima alle priorità il potenziamento della dotazione infrastrutturale siciliana, il Ponte non è una grande opera isolata ma fa parte di un sistema di investimenti viari e ferroviari che, nell’arco di qualche anno, cambieranno radicalmente i trasporti e la vita stessa di chi si muove da un punto all’altro della nostra Isola».