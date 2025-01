Messina, Hyerace: "Il Ponte panacea e la Stretto di Messina oracolo? Solo un circolo vizioso inutile e dannoso"

“La Stretto di Messina è l’oracolo: il Ponte sullo Stretto la panacea di tutti i mali. O almeno così vorrebbero farci credere. E guai a dissentire o pronunciarsi con considerazioni tecniche che non avvalorino questa posizione, ci pensa il Governo a zittire le voci contrarie. Così come pare stia per capitare al direttore generale del Cas Franco Calogero Fazio. Punirne uno per educarne 100. Totalmente in linea con il momento politico”, così il segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, commenta la notizia della procedura di contestazione finalizzata alla revoca del Dirigente, annunciata dal Presidente Schifani.

“Continuano a ripeterci che la Stretto di Messina, come fosse una fata turchina armata di bacchetta magica, risolverà ogni problema, metterà mani a tutte le incompiute, renderà la Sicilia il nuovo Eldorado. Purché, ovviamente, abbia senso la sua esistenza: ossia venga realizzato il Ponte.

Manca l’acqua in città? Risolve la Stretto di Messina.

È necessario un piano di riqualificazione urbana? Sempre la SdM può risolvere la questione.

E le aree ferroviarie dismesse? Faremo qualche giardinetto qua e la... E di noi, tutti, evidentemente, si ha l’idea di poveri creduloni”, prosegue Hyerace.