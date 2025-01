Comune di Messina, proroga impossibile per i revisori dei conti: si torna in Consiglio

Una delibera di Giunta di una settimana fa prorogava il collegio dei revisori dei conti del Comune di Messina e stasera, invece, il Consiglio comunale eleggerà i tre nuovi componenti. Sembra un corto circuito quello che è accaduto in questi giorni attorno al rinnovo dell’organo di controllo contabile del Comune. I tre attuali membri erano in scadenza. La norma mutata qualche anno fa non prevede più la nomina diretta da parte del consiglio comunale, ma un sorteggio fra coloro che avendo i requisiti presentano istanza. L’avviso è scaduto il 10 dicembre e alla manifestazione di interesse hanno risposto in 308. Al momento della verifica dei requisiti questo numero è sceso a 302 per via di alcune candidature incomplete. L’elenco è stato inserito in una determina dirigenziale di ieri, proprio alla vigilia della convocazione d’urgenza del consiglio comunale. Ma cosa era successo il 23 gennaio? La giunta Basile aveva deliberato la conferma del trio di revisori che erano in carica dal 2021 in forza di una recente normativa che in realtà non era, e non è, ancora efficace.