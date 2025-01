Pace del Mela, Il Municipio sarà ristrutturato con i fondi stanziati nella finanziaria dell'Ars

I lavori di ampliamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo comunale di Pace del Mela fanno registrare novità. Lo si evince dalla parole del sindaco Mario La Malfa: "E' intenzione dell'Amministrazione dare mandato affinché le somme stanziate nella manovra finanziaria votata a fine 2024 dall’Ars vengano utilizzate per il completamento del nuovo Municipio. Appena sarà trasmesso il decreto, gli Uffici predisporranno gli atti opportuni da sottoporre alla giunta comunale e successivamente il necessario per l'avvio di tutti gli adempimenti tecnici". Nello specifico, in base agli obiettivi da perseguire, 300mila euro saranno destinati al Palazzo comunale e 50mila alla scuola primaria Don Bosco di via Regina Margherita per interventi di rigenerazione.