Nel 'Piano Città di Messina' anche il "Ca-Bis", il progetto di rigenerazione urbana per Camaro-Bisconte

Rigenerazione urbana. Dal Verme e Scurria: apprezzamento e soddisfazione per il progetto

Giovedì 9 gennaio alle 11, nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, sarà sottoscritto dal Commissario straordinario al risanamento Renato Schifani, dal sindaco Basile e dal Direttore generale dell’Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme, un Protocollo d’intesa per l’attuazione del Piano della Città che l’Agenzia del Demanio promuove in Italia in collaborazione con gli Enti locali e con tutti gli stakeholders del territorio.

Nell’ambito del Piano Città di Messina, che punta alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, è stato inserito anche il progetto di rigenerazione urbana “Ca-Bis” (Camaro-Bisconte), predisposto dall’Ufficio del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina e presentato lo scorso dicembre a Roma nell’ambito del festival “Città in Scena” organizzato da Mecenate90 e Ance.

Il progetto di rigenerazione urbana è stato apprezzato dal Direttore generale dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo. “Sono particolarmente soddisfatto e la presenza del Presidente della Regione dimostra l’attenzione ai fabbisogni delle comunità e all’indispensabile rigenerazione delle Città”, dichiara il sub commissario al risanamento Marcello Scurria.