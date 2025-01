Mantenimento dell'ufficio postale di Camaro Inferiore, petizione popolare inviata a Sindaco e Poste Italiane

Promotori della petizione, sollecitati da tanti cittadini, sono stati il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto ed il Consigliere Comunale Libero Gioveni che nei giorni 21 e 22 dicembre u.s. hanno allestito un banchetto, proprio davanti l’ufficio postale, per la raccolta delle firme.

C’è poi un dato rilevante: un ufficio postale, non è soltanto luogo in cui effettuare operazioni finanziarie ma diventa, soprattutto in periferia, un luogo di socializzazione specie, laddove, sono carenti i luoghi da destinare al sociale.

Le conseguenze negative alla chiusura dell’ufficio postale di Camaro Inferiore rischiano inoltre di creare, inevitabilmente, un sovraffollamento all’ufficio postale di Camaro Superiore che a sua volta serve già tantissimi utenti e che certamente rappresenterebbe comunque un problema raggiungerlo per anziani e persone con difficoltà motorie.

Con la petizione, centinaia di cittadini (864 persone) chiedono a Poste Italiane ed al Sindaco di Messina, ciascuno per la parte di competenza, di mantenere, e dunque di non chiudere, l’ufficio postale di Camaro Inferiore tenuto conto, in virtù di quanto detto, del suo alto valore sia di servizio in senso stretto che sociale.