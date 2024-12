Il Pd di Messina interviene sull'alleanza De Luca-Schifani. Hyerace: "Contrapposti in tutto, ma pur di non perdere voti..."

“E dico nemico non a caso, poiché pur ritenendo al livello personale che la contrapposizione politica possa e debba essere tra rispettosi antagonisti e mai tra nemici, le due figure che oggi si sono sperticate in reciproci complimenti, annunciando non meglio identificate condivisioni d’intenti, si sono letteralmente fatte la guerra dicendosene e facendosene di ogni . Ma finché fossero solo parole si tratterebbe di un discutibile modo di intendere la campagna elettorale. Giacché sono state anche le azioni a porli su piani di contrapposizione netta, gli effetti di anni di braccio di ferro tra amministrazione deluchiana e governo regionale di centro destra sono tangibili, e a discapito della nostra comunità”, prosegue in commento all’odierna conferenza stampa congiunta tra il sindaco di Messina, il primo cittadino taorminese e il Presidente della Regione Siciliana.

Quanto accaduto non può e non deve limitarsi all’indignazione. In questo desolante quadro, che rappresenta un palese insulto all’intelligenza-continua Hyerace- il Partito Democratico sa qual è il proprio ruolo e muove nella direzione dell’alternativa a certe logiche che guardano esclusivamente e palesemente alla creazione di alleanze di necessità pur di preservare quote di potere, in barba al ruolo di servizio che è proprio della politica. Chiusa la fase congressuale, siamo pronti a strutturarci in modo credibile, solido e responsabile, per guardare alle sfide di oggi e di domani per la costruzione di un’alternativa di governo a livello locale, regionale e nazionale”, conclude Hyerace.