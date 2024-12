Basile: "Messina e la sua provincia stanno affrontando un cambiamento epocale”. Laura Castelli capo di gabinetto della città Metropolitana

“La città di Messina e la sua provincia stanno affrontando un cambiamento epocale”. Lo ha sbandierato con orgoglio il sindaco metropolitano Federico Basile, nel corso del bilancio di fine anno tracciato a Palazzo dei leoni. Il capo dell’amministrazione provinciale ha sottolineato l’importanza della programmazione, possibile con bilanci “intanto approvati”, ma anche “in ordine”. “Capisco che la materia contabile non appassioni molto la stampa e i cittadini - ha aggiunto Basile -, ma è lo strumento per fornire servizi alla collettività”. Per il sindaco della Città metropolitana, la visione d’insieme, in un territorio con 108 Comuni, è fondamentale. Come preziosa è la sinergia tra Palazzo Zanca e Palazzo dei leoni su temi come la viabilità e l’edilizia scolastica. “La continuità amministrativa paga”, ha evidenziato Basile. Nella conferenza stampa odierna è stato ufficializzato che Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, è stata nominata capo di gabinetto della Città metropolitana