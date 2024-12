Il PD di Messina vuol rilanciare il dialogo con i cittadini: giornate di tesseramento e nuovi obiettivi politici

Dopo il recente congresso, il Partito Democratico messinese si prepara a una nuova stagione politica all’insegna del rinnovamento e del dialogo con il territorio. La riorganizzazione della segreteria provinciale e la composizione aggiornata dei consigli di quartiere segnano un punto di svolta per il PD, con l’obiettivo di avvicinare nuovamente i cittadini alla politica locale.

I consigli di quartiere, descritti come gli organi di partito più vicini alla comunità, diventano il fulcro di una politica vissuta quotidianamente, in grado di captare i bisogni collettivi e trasformarli in azioni incisive. “Sono una risorsa preziosa per interpretare e rappresentare le necessità collettive,” affermano i Segretari di Circolo in una nota. Questa rinnovata attenzione verso il dialogo con i cittadini si concretizza nella volontà di rafforzare il legame tra il partito e la comunità locale.

Giornata di tesseramento

Il prossimo weekend, il PD di Messina organizza una giornata di tesseramento cittadina, aperta a tutti coloro che desiderano aderire o rinnovare la propria partecipazione al partito. Ogni quartiere avrà un punto di incontro dedicato, con orari specifici per facilitare la partecipazione: