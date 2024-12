Parcheggi e trasporto pubblico a Taormina, cambiano le regole e i... costi

Nuovi biglietti e nuove tariffe per un servizio di trasporto pubblico locale che diventa comprensoriale, e un tetto al numero massimo di abbonamenti concedibili all’interno del parcheggio Porta Catania. È quanto ha approvato il consiglio comunale di Taormina accogliendo la deliberazione presentata dal consiglio di amministrazione dell’Asm, che ha dato il via libera alle novità già il mese scorso. Soluzioni che in Aula hanno incassato i 9 voti favorevoli della maggioranza e i 5 contrari delle opposizioni (assente Marcello Passalacqua).

Le tariffe sono state rimodulate sulla base delle previsioni del bilancio 2025-2027 e in confronto con altre città italiane e sono state introdotte diverse opzioni di pagamento per usufruire dei mezzi pubblici in tutto il comprensorio taorminese dove opererà Asm. Il biglietto per la corsa semplice residenti passa da 1,10 a 1,50 euro e si aggiungono i biglietti da 2,50 euro per due corse (residenti), 2 euro per una corsa (non residenti), 3 euro per due corse (non residenti); carnet residenti da 30 a 50 biglietti da una corsa al costo di 1 euro ciascuno, carnet residenti promozionale al costo di 6 euro con 10 biglietti da una corsa; biglietto giornaliero 3,50 euro; biglietto da 72 ore 7 euro; biglietto da 7 giorni 15 euro; biglietto funivia singola corsa 2 euro (residenti), biglietto funivia andata e ritorno 3,50 euro (residenti), biglietto funivia singola corsa 6 euro (non residenti), biglietto funivia andata e ritorno 10 euro (non residenti), biglietto integrato bus+funivia 7 euro. L’abbonamento mensile residenti rimane a 15 euro, così come residenti over 65 a 7,50 euro; il mensile non residenti passa da 50 a 30 euro, l’annuale residenti resta 150 euro, residenti over 65 a 80 euro e il non residenti passa da 400 a 230 euro.