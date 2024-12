Messina, firmato il contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato dei 47 dipendenti ASU della Città Metropolitana

E' stato firmato stamani, a Palazzo dei Leoni, il contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato da parte dei quarantasette dipendenti ASU della Città Metropolitana di Messina.

A sottoscrivere l’atto, per conto dell’ex Provincia, è stato il Dirigente al Personale, dott. Giorgio La Malfa, alla presenza del Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile, del Direttore Generale dell’Ente, dott. Giuseppe Campagna e del precedente Direttore Generale dott. Salvo Puccio.

Nel dettaglio, si tratta di trentaquattro unità nel profilo di “Operatore Esperto in Supporto Amministrativo”, otto unità nel profilo di “Operatore Esperto Tecnico” e cinque unità nel profilo di “Istruttore Amministrativo”.

“Sono orgoglioso e sopratutto contento che i quarantasette ex-ASU abbiano firmato un nuovo contratto stabile, – ha dichiarato Basile - un risultato concreto e un segnale tangibile della politica del fare che rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione e la sicurezza lavorativa per molti cittadini. La stabilizzazione di questi lavoratori non solo rafforza il tessuto occupazionale della città, ma testimonia anche una volontà politica di affrontare con determinazione le sfide della precarietà, dimostrando che, con una visione chiara e decisioni coraggiose, è possibile costruire un futuro migliore per la comunità.

Sulla stessa linea di pensiero gli interventi del Direttore Campagna, del suo predecessore Puccio e del Dirigente La Malfa che hanno sottolineato l’importanza di questa giornata che costituisce il giusto riconoscimento per i quarantasette dipendenti e segna l’inizio di un nuovo percorso lavorativo pieno di impegni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Infine, è stato sottolineato che tutto ciò è stato possibile grazie alla solidità finanziaria che l’Ente ha acquisito in questi anni con la gestione attuale e con quella precedente di De Luca .