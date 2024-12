Partecipate di Messina, Gemelli verso la presidenza di Arisme. Oggi le nomine

Sono attese per la giornata di oggi le nomine dei nuovi vertici delle società partecipate del comune di Messina da parte del sindaco Federico Basile.

Quella più attesa riguarda l’Arisme, l’unica azienda nella quale a cambiare sarà il presidente: Vincenzo La Cava lascia, una decisione maturata da tempo anche per la volontà dello stesso di concentrarsi a tempo pieno sulla propria professione, e a prendere il suo posto dovrebbe essere un altro avvocato, Fabrizio Gemelli, già da tempo nella “galassia” deluchiana (è stato, tra l’altro, commissario liquidatore di Atm e consigliere d’amministrazione della Messina Social City). E per un La Cava che esce, un altro entra: insistente la voce sull’ingresso nel Cda di Arisme di Alessandro La Cava, ex consigliere comunale, da tempo in Sud chiama Nord.

Nessuna sorpresa sui massimi vertici delle altre aziende: Valeria Asquini, Maurizio Cacace e Mariagrazia Interdonato rimarranno presidenti rispettivamente di Messina Social City, Patrimonio Spa e Messinaservizi. Decisi, però, alcuni avvicendamenti, tra nuovi ingressi, rimescolamento di ruoli e possibili “ripescaggi”.