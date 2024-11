Messina, la consigliera Concetta Buonocore ufficializza il passaggio a Forza Italia

La consigliera ha spiegato le motivazioni del suo passaggio, sottolineando come Forza Italia rappresenti per lei un partito moderato, in linea con i suoi valori. "Dopo un'attenta riflessione, ho scelto di aderire con convinzione. Forza Italia, nonostante la scomparsa di Silvio Berlusconi, ha dimostrato di essere un partito vivo, che cresce e guarda al futuro con ottimismo," ha dichiarato. Buonocore ha anche sottolineato il suo desiderio di contribuire con pragmatismo e concretezza alla politica cittadina.

Antonio Barbera: "Un valore aggiunto per Messina"

Il coordinatore cittadino, Antonio Barbera, ha accolto con entusiasmo l’ingresso della consigliera, definendola una figura equilibrata e determinata: "Concetta rappresenta una donna forte, con la passione necessaria per affrontare i tanti problemi che la nostra città vive quotidianamente. Il suo contributo sarà fondamentale per il nostro progetto di crescita politica e istituzionale."

Edy Tamajo: "Forza Italia casa dei moderati"

L’Assessore regionale Edy Tamajo ha evidenziato l’attrattività ritrovata di Forza Italia, descrivendola come "un partito che offre una casa a chi crede in una politica moderata, cattolica e liberale." Tamajo ha espresso il suo sostegno alla consigliera, promettendo una squadra unita che la affiancherà nel suo percorso politico: "Concetta non sarà mai sola. Siamo qui per sostenerla, consapevoli del ruolo cruciale che può giocare nella crescita della nostra comunità e del partito."