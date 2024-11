Messina, inaugurato il circolo "Cairoli" di Fratelli d'Italia: Francesco Fazio è il presidente

E' stato inaugurato giorno 9 novembre 2024, presso l’Hotel Sant’Elia di Messina, il Circolo Territoriale “Cairoli” di Fratelli d’Italia alla presenza del Deputato Regionale On. Giuseppe Galluzzo e della Senatrice della Repubblica On. Carmela Bucalo, nonché delle cariche rappresentative cittadine e provinciali del partito, quali il Coordinatore Cittadino Pasquale Currò, il Coordinatore Provinciale Avv. Giosuè Giardina.

Il processo di costituzione del Circolo Territoriale “Cairoli” è stato supportato dall’On. Galluzzo con il quale gli associati intrattengono ormai da tempo un proficuo dialogo politico finalizzato a concretizzare le buone iniziative per la Città di Messina.

L’obiettivo è quello di dar voce a tutti i cittadini che già, per professione ed impegno sociale, danno un apporto alla città lavorando e creando lavoro; di fatto la presenza all’evento di molti commercianti e professionisti ha confermato il predetto intento.

Ad assumere le cariche di responsabilità i soci fondatori: il Presidente Dott. Francesco Fazio ed il Segretario Dott. Salvatore Totaro, nonché i Vicepresidenti Avv.ti Giuseppe e Giovanni Cosentino.