Comune di Messina, dopo Atm e Amam si dimettono i Cda di tutte le altre partecipate

Arriva una decisa accelerazione alla programmata revisione dei vertici di tutte le società partecipate del Comune. Dopo i Cda di Amam e Atm, anche quelli delle altre aziende “sorelle” di Palazzo Zanca hanno consegnato le proprie dimissioni al sindaco Federico Basile. Si tratta delle aziende: Arisme, Patrimonio, Messina Social City e Messina Servizi.

Una decisione che è legata, spiega lo stesso Basile, più ad una questione di tempi: “Ci siamo resi conto che procedendo con un’azienda alla volta non avremmo fatto in tempo a chiudere la partita entro fine anno, come era stato stabilito. Comunque niente di nuovo, procediamo così come era stato deciso, insieme al nostro leader Cateno De Luca, fin dalla scorsa estate”.