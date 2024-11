Comune di Messina: Currò lascia e il sindaco cambia... In Giunta entra Nino Carreri?

Le dimissioni erano state decise da tempo, ma sono state formalizzate ieri, con una lettera consegnata al sindaco Federico Basile . L’ultima uscita pubblica di un sorridente Pietro Currò è stata la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, proprio nella piazza su cui affaccia palazzo Zanca. Poi, dentro quel palazzo, l’addio alla giunta Basile. Un addio senza traumi perché, appunto, annunciato da tempo, per ragioni personali di colui che ha vestito i panni, per poco più di un anno, dell’assessore alla Pubblica istruzione, al Decentramento e ai Rapporti col consiglio comunale. Currò era entrato a far parte della squadra, in quota Partito repubblicano, già nell’ottobre 2022, come consigliere d’amministrazione di Arismè. Poi, qualche mese dopo l’addio di Carlotta Previti , la nomina in Giunta. «Rimango ovviamente a completa disposizione dell’intera Amministrazione, a cui sono legato da sentimenti di amicizia e di stima», ha scritto Currò nella sua lettera di dimissioni. Lo stesso Currò sarà al fianco di Basile, stamattina alle 9.30, nella conferenza stampa convocata dal sindaco per suggellare il passaggio di consegne. Già, ma con chi? Chi ne prenderà il posto in Giunta? A palazzo Zanca le bocche sono cucitissime, di nomi ne sono circolati parecchi nelle ultime settimane, ma alla fine il cerchio sembra essersi ristretto a un paio di soluzioni .

Una è Loredana Bonasera, l’ex presidente di Amam, che secondo molti tornerà in squadra con un altro ruolo. Potrebbe non essere questo, però, il suo “turno”: la sensazione, infatti, è che il favorito sia l’attuale coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, Nino Carreri, ex consigliere comunale e di Circoscrizionale, un passato da sindacalista, proprio con Basile aveva già condiviso una parte di percorso politico nel gruppo Dr Sicilia Futura.

Carreri è entrato in punta di piedi in Sud chiama Nord, conquistando la fiducia di Cateno De Luca ma anche della “base” del partito e proprio per questo potrebbe aver scalato posizioni, in una fase in cui serve anche un’iniezione di esperienza da parte di chi ha già rivestito ruoli dentro il Comune. Da capire anche se verranno confermate in blocco le deleghe di Currò: non è escluso, ad esempio, che la Pubblica istruzione possa passare di mano, mentre al nuovo assessore verrà chiesta una maggiore incisività sia per il decentramento che per i rapporti con il consiglio comunale.