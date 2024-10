Sant'Agata Militello, lavori alla “Capuana”: guai per il Municipio

Il Comune di Sant’Agata Militello è chiamato a resistere in giudizio contro un decreto ingiuntivo da 304.000 euro notificato nelle scorse settimane e relativo ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola elementare “Capuana”, riaperta ufficialmente lo scorso anno scolastico.

L’ingiunzione di pagamento è stata avanzata dall’Ati “Cassisi e Moscariello Costruzioni srl", esecutrici dell’appalto avviato nel 2021 finanziato dal Ministero dell'Istruzione per 1,5 milioni di euro che ha consentito l’adeguamento del corpo A dello storico plesso di via Vittorio Veneto.

Già in corso d’opera il cantiere si era fermato a causa dei ritardi nei pagamenti dovuti al mancato trasferimento delle somme da parte dell’ente finanziatore, tanto che la stessa amministrazione comunale nell’estate del 2023 fu costretta a deliberare una propria anticipazione di 50.000 euro per completare l’iter di certificazione degli impianti e giungere così alla riapertura in tempo per la ripresa delle attività scolastiche.