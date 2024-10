Messina, si dimette il CdA di Atm: domani il bando per i nuovi vertici dell'azienda trasporti

Il consiglio di amministrazione dell'Atm ha consegnato questo pomeriggio le dimissioni al sindaco Federico Basile. Dopo aver presentato due nuovi bus per il noleggio privato, Giuseppe Campagna, Carla Grillo e Salvatore Ingegneri hanno consegnato la lettera a Palazzo Zanca. Si tratta del secondo cda che lascia l'incarico, dopo quello di Amam che però è già stato sostituito. Si tratta anche in questo caso di dimissioni concordate con il sindaco e con il leader politico Cateno De Luca. Basile già domani pubblicherà il bando per la scelta dei successori, anche se l'avvocato Grillo è in pole position non solo per una riconferma ma anche per la poltrona di presidente