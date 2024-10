C’è il sì dell’Aula, ma col... pasticcio. Slittano le assunzioni al Comune di Messina

Un pasticcio dopo l’altro. E il fatto che le genesi dei pasticci stessi siano diverse non è consolatorio. Di mezzo ci sono sempre le assunzioni al Comune dei vincitori di concorso, che attendono dalla scorsa primavera di poter inaugurare il loro nuovo corso a Palazzo Zanca. Finora non hanno potuto farlo perché il Comune non aveva approvato entro i termini previsti il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato, cioè il documento contabile che mette assieme i numeri di Comune e società partecipate. Il pasticcio ha riguardato sei dipendenti, che pur senza l’approvazione di quei due documenti, sono stati contrattualizzati a maggio, pur non potendo, di fatto, essere assunti, come confermato anche dalla segretaria generale. Sei dipendenti... fantasma, che ci sono, ma non ci sono. Un pasticcio, appunto. E ieri se n’è consumato un altro.

Dopo che la settimana scorsa è stato approvato il bilancio consuntivo, ieri mancava l’ultimo tassello, sia per sbloccare le 179 assunzioni mancanti, sia per regolarizzare le posizioni di quei famosi sei dipendenti “nel limbo” (ai quali se ne sono aggiunti poi due, la cui posizione contributiva è stata aperta all’Inps, ma che, pur in possesso di badge, non hanno ancora preso servizio perché formalmente non assunti, pasticcio nel pasticcio). Il bilancio consolidato è arrivato in consiglio comunale poco dopo le 19, presente il sindaco Federico Basile appena rientrato da Roma. Non manca il dibattito, non mancano anche alcuni riferimenti polemici (Felice Calabrò del Pd, in particolare, ha puntato il dito contro l’assenza, addirittura dal 2020, di un contratto di servizio che regoli i rapporti con Arisme, una delle aziende speciali del Comune che “rientrano” nel bilancio consolidato), ma alla fine la delibera è stata approvata.