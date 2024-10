Comune di Messina, imminente cambio in giunta: lascia anche il Cda di Atm?

Tant’è che i contatti tra De Luca e Lombardo – un ritorno di fiamma? – ci sarebbero stati e non è esclusa nemmeno una telefonata con la famiglia Genovese, da tempo in linea col duo Lombardo-Miccichè. Sembra essere questa la strada tracciata, ma parallelamente c’è da dare una scossa all’amministrazione comunale di Messina. Amministrazione intesa nel senso più esteso: giunta e società partecipate. Più queste ultime.

La settimana prossima si toccheranno con mano le prime novità importanti. Intanto il nuovo Cda di Amam, che verrà scelto (ufficialmente, nei fatti sarebbe già stato individuato) nel weekend e comunicato nei giorni successivi. Ma lo scossone vero sarà in un’altra azienda partecipata e sarà il primo di una serie di “revisioni” che potrebbe toccare anche le altre aziende della galassia comunale: anche il Cda di Atm, infatti, molto probabilmente rimetterà il mandato nelle mani del sindaco. Non una bocciatura, più un rimescolamento di carte, o almeno questa sarà la linea.

L’altra novità attesa per la settimana prossima riguarderà un primo avvicendamento in giunta. Più che annunciato l’addio dell’attuale assessore all’Istruzione Pietro Currò, in realtà deciso consensualmente da tempo, ma è ancora top secret il nome del sostituto (o, più probabilmente, la sostituta). La notizia è che, a meno di cambi di rotta, non sarà Laura Castelli a entrare in giunta, per lei ci sarebbero altri piani. Mentre resta in piedi l’ipotesi di un ritorno in squadra, ma da assessora, dell’ex presidente di Amam Loredana Bonasera. A Fiumedinisi non sono stati annunciati altri dettagli. Ma è stato inaugurato un nuovo corso.