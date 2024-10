Messina, non solo le dimissioni di Puccio: i possibili scenari sui prossimi movimenti. Rumors: torna in squadra Loredana Bonasera?

Il rimescolamento di carte a Messina non si ferma. Dopo le dimissioni in blocco dei vertici di Amam, volute da Cateno De Luca, ieri una nuova mossa, sebbene meno roboante: Salvo Puccio ha lasciato l’incarico di direttore generale della Città metropolitana. Si trattava di un doppio incarico, in realtà, perché Puccio è direttore generale del Comune ed aveva assunto lo stesso ruolo anche a Palazzo dei Leoni in virtù di una convenzione siglata dai due enti. Due palazzi che condividono anche il sindaco, Federico Basile, e la segretaria generale, Rossana Carrubba. Non è escluso, a questo proposito, che possa essere quest’ultima a prnendere il posto di Puccio, rivestendo lei il doppio incarico, anche se di voci ne circolano tante. Una di queste vorrebbe alla direzione generale della Città metropolitana, un ruolo di grande prestigio, un fedelissimo di De Luca, l’attuale presidente di Atm Spa e dell’Asm di Taormina, Pippo Campagna.

La sensazione è che molti dei movimenti che si susseguiranno nelle prossime settimane (proprio De Luca ha annunciato novità periodiche da qui a dicembre, sia in Giunta che nelle società partecipate) potrebbero essere semplici avvicendamenti di ruoli tra soggetti che già fanno parte della squadra. In attesa di capire se passerà la riforma regionale che prevede di aggiungere un assessore a quelli attuali – il posto, eventualmente, sarebbe già assegnato alla presidente di ScN, Laura Castelli –, i rumors vogliono particolarmente in bilico, tra i componenti della Giunta, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, quello alle Politiche scolastiche Pietro Currò e quello alle Politiche culturali Vincenzo Caruso. E tra gli ingressi il ritorno in squadra di... Loredana Bonasera, proprio l’ex presidente di Amam. Ma, appunto, al momento sono solo rumors. Forse qualche elemento in più potrebbe emergere nel confronto interno al partito convocato da De Luca per giovedì sera, in una trattoria di Fiumedinisi. Oggi, intanto, scadranno i termini per la presentazione delle candidature per il nuovo cda dell’Amam, mentre ieri è stato pubblicato l’avviso per il prossimo direttore generale (domande entro il 29 ottobre).

Tornando alle dimissioni di Puccio (concordate col sindaco), quest’ultimo ha sottolineato: «È stata per me un'esperienza altamente formativa e stimolante, nella quale abbiamo raggiunto importanti obiettivi, come la stabilizzazione del personale precario, l’avvio della stabilizzazione del personale Asu, la selezione del personale dirigenziale e la predisposizione dei piani di fabbisogno per le future assunzioni. Puccio si è detto disponibile a rimanere in carica fino alla formalizzazione dello scioglimento della convenzione tra Comune e Città metropolitana, ma anche a svolgere a titolo gratuito il ruolo di consulente.