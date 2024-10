Taormina, scontro nella minoranza. Serve un’opposizione seria

Che l’opposizione taorminese fosse formata da due anime, una più intransigente e l’altra più tollerante nei confronti dell’Amministrazione comunale del sindaco Cateno De Luca, era ormai chiaro. Ma adesso la prima spinge affinché la seconda faccia una scelta chiara e abbandoni il campo qualora non interessata a contrastare la maggioranza di governo.

Ragionamento esplicitato, senza mezzi termini, da Danilo Lo Monaca, assessore designato della lista “Noi, Taormina” che sosteneva la sindacatura di Mario Bolognari e che oggi è rappresentato sui banchi della minoranza dal consigliere Nunzio Corvaia.

«Non si può stare a guardare comportamenti così sfrontati e irrispettosi per l’elettorato - esordisce La Monaca - dubito seriamente che alcuni consiglieri di minoranza abbiano la reale intenzione di fare opposizione a Cateno De Luca, lo vedo da un atteggiamento estremamente timido tenuto in consiglio comunale da parte di persone con tanta esperienza, che hanno ricoperto ruoli di assessore, presidente del Consiglio e, quindi, conoscono bene i meccanismi, stavano al Municipio dalla mattina alla sera e sanno tutto, ma in un anno e mezzo non hanno fatto nulla».